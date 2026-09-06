Hunde können wieder kostenlos registriert werden

Service der Stadt Wien

Doch viele Hundehalter sind sich gar nicht bewusst, dass der Eintrag in der Datenbank nötig und auch verpflichtend ist. Damit säumige Tierhalter das nun leicht nachholen können, startet in Wien jetzt erneut die Aktion „Gratis Registrieren von Hunden“. Zwei Monate lang kann die Registrierung kostenlos erledigt werden – direkt beim Bus des Stadtservice.