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Gratis-Aktion in Wien

Hunde können wieder kostenlos registriert werden

Wien
06.09.2026 09:30
Gechippt ja – aber auch registriert? Im Stadtservice-Bus der Stadt Wien kann man das nun leicht ...
Gechippt ja – aber auch registriert? Im Stadtservice-Bus der Stadt Wien kann man das nun leicht nachholen.(Bild: bettina sampl - stock.adobe.com)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Der Tierarzt chippt den Hund – aber die damit verbundene Registrierung des Mikrochips auf den Hundehalter wird oft nicht automatisch miterledigt. So kommt es, dass entlaufene Hunde zwar einen Chip tragen, aber im Tierheim dann wegen der fehlenden Daten der Besitzer nicht ermittelt werden kann. 

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In Österreich muss jeder Hund gechippt und in der österreichischen Heimtierdatenbank des Bundes registriert sein. Dass das nicht immer beherzigt wird, beweisen zahllose Hunde, die quasi „anonym“ im Tierheim sitzen. Kein Mensch kennt ihre Geschichte oder wem sie einmal gehört haben. 

Service der Stadt Wien
Doch viele Hundehalter sind sich gar nicht bewusst, dass der Eintrag in der Datenbank nötig und auch verpflichtend ist. Damit säumige Tierhalter das nun leicht nachholen können, startet in Wien jetzt erneut die Aktion „Gratis Registrieren von Hunden“. Zwei Monate lang kann die Registrierung kostenlos erledigt werden – direkt beim Bus des Stadtservice.

So läuft die Aktion ab: 

Folgende Unterlagen sind für die Registrierung im Service-Bus der Stadt Wien notwendig:

  • Amtlicher Lichtbildausweis zum Beispiel Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
  • Chipnummer des Hundes, steht zum Beispiel im Impfpass
  • Eventuell Kopie des Sachkundenachweises, sofern Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Vorlage eines Sachkundenachweises verpflichtet sind
  • Die Aktion läuft noch bis Ende Oktober, die Termine für den Stadtservice-Bus in Ihrer Nähe finden Sie hier
  • Wer seinen Hund nicht in der Heimtierdatenbank meldet, muss mit einer Strafe bis zu 3.750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7.500 Euro, rechnen.
  • Wichtig: Der Hund muss bereits gechippt sein! Das kann nur der Tierarzt machen und keine Stadtservice-Mitarbeiter!

Die Registrierung ist zwar eigentlich ohnehin gratis, doch dafür muss man eine gültige Handy-Signatur haben und die Dateneingabe selbst online durchführen. Alternativ kann man es über den Tierarzt, Tierheime oder sonstige Meldestellen durchführen, was aber mit Gebühren verbunden sein kann. 

Sachkundenachweis nicht vergessen
Für die Aktion der Stadt Wien muss der Hund dafür nicht mitkommen. Benötigt werden lediglich ein Lichtbildausweis und die Chipnummer des Tieres. Neu ist, dass in bestimmten Fällen, etwa bei Ersthundehaltern, auch ein Sachkundenachweis vorgezeigt werden muss. Falls der Hund mitgenommen wird, herrscht Leinen- und Maulkorbpflicht. 

Stadtservice-Wien-Leiter Walter Hillerer (links) und Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky ...
Stadtservice-Wien-Leiter Walter Hillerer (links) und Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (2ter von rechts) sind von der Aktion überzeugt, die 2023 bereits 300 Wiener genutzt haben: „Im Fall eines verlorenen Hundes könne die Registrierung entscheidend dazu beitragen, Tier und Besitzer rasch wieder zusammenzubringen“.(Bild: PID/VOTAVA)

„Nützen Sie die Gelegenheit und lassen Sie Ihren Hund kostenlos registrieren“, appelliert Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. Bereits bei der Aktion vor zwei Jahren machten mehr als 300 Personen mit. „Denn nur durch die Registrierung können beim Entlaufen der Tiere die Besitzer schnell verständigt werden“, so Czernohorszky.

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