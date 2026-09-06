Dank Medaille! Sportler durch Kontrolle gewunken

„Die Sportbegeisterung in der Karibik ist ein Wahnsinn – da kann sich Österreich eine Scheibe abschneiden. Zigtausende Fans haben uns zugejubelt“, schwärmt Adonis Gonzalez. Der Handballer, der die letzten zehn Jahre für Erstligist Ferlach auflief, trat kürzlich für seine Heimat, die Dominikanische Republik, bei den zentralamerikanischen Spielen – eine Multisportveranstaltung – an.