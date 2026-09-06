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Dank Medaille! Sportler durch Kontrolle gewunken

Handball
06.09.2026 09:59
(Bild: Gonzalez)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Andere Länder, andere Sitten: Handballer Adonis Gonzalez erlebte in seiner karibischen Heimat, welchen Stellenwert dort der Sport hat – sogar bei der Polizei. Der 32-Jährige erlebte in der Dominikanischen Republik ein Abenteuer mit Mega-Stimmung, einem Wiedersehen mit der Familie und lernte, welche Vorzüge man als Medaillengewinner in der Karibik genießt.

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„Die Sportbegeisterung in der Karibik ist ein Wahnsinn – da kann sich Österreich eine Scheibe abschneiden. Zigtausende Fans haben uns zugejubelt“, schwärmt Adonis Gonzalez. Der Handballer, der die letzten zehn Jahre für Erstligist Ferlach auflief, trat kürzlich für seine Heimat, die Dominikanische Republik, bei den zentralamerikanischen Spielen – eine Multisportveranstaltung – an.

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