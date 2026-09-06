IFA 2026: (Fast) alles in chinesischer Hand

Drinnen haben chinesische Konzerne den Platz eingenommen, den früher europäische, japanische, südkoreanische oder US-amerikanische Firmen buchten. Firmen wie Sony oder Panasonic, die einst ganze Hallen füllten, haben ihre Präsenz zurückgefahren, Samsung ist am Messegelände gar nicht mehr präsent. Selbst dort, wo Europa draufsteht, ist in Wahrheit China drin – etwa in Grundig-TVs, die zum Changhong-Konzern gehören. Die Neuheiten, welche die vielen chinesischen Hersteller zeigen, haben selbstverständlich KI – bis hin zu Kühlschrank und Waschmaschine. Die „Krone“ hat sich auf Europas wichtigster Technik-Schau umgesehen – und trotz der chinesischen Dominanz festgestellt: Es gibt noch Bereiche, in denen Europa vorne liegt.