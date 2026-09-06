Villa Maund: Ein Stück England im Bregenzerwald

In seiner Serie „Alte Häuser und ihre Geschichten“ beleuchtet der Schriftsteller Robert Schneider heute ein Objekt, das man in dieser Form nicht in Vorarlberg vermuten würde: die Villa Maund in Schoppernau.
Wenn man von Schoppernau nach Hinterhopfreben fährt, trifft man auf dem Ausläufer der Ünschenberg Alp einen abgeschieden, zauberisch gelegenen Platz mit einem Haus, das einem Märchen entsprungen sein könnte. Dunkles Holz, weit ausladende Veranden, reich geschnitzte Stützen, große Fenster und ein Grundriss, der nichts mit dem traditionellen Wälderhaus zu tun hat, sondern an englische Landhäuser aus der Mitte des 19. Jahrhunderts erinnert. Die Villa Maund entstand aus einer Begegnung zweier Welten – aus britischer Jagd- und Reisekultur des späten 19. Jahrhunderts und dem hoch entwickelten Holzhandwerk des Bregenzerwaldes. Ihr Bauherr war John Oakley Maund (1846-1902), ein wohlhabender englischer Bankier, Unternehmer, Bergsteiger und Jäger. Er diente als Offizier bei der Royal Marine Artillery und spielte eine nicht unwesentliche Rolle bei der gnadenlosen Ausbeutung der Bodenschätze des späteren Rhodesiens. Im Minengeschäft machte er sein Geld.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.