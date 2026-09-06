Jetzt will die Planai sogar auf die World Tour!

Die internationale „MEVZA Championship“ in Schladming biegt am Sonntag auf die Zielgerade. Bei Damen und Herren führt der Turniersieg über rot-weiß-rote Duos. Schon am Samstag fieberten bis zu 3000 Fans im Planaistadion mit. Ansporn genug für die Veranstalter, für das kommende Jahr noch größer zu denken.
Ein malerisches Bergpanorama. Gondeln, die unzählige Mountainbiker Richtung Gipfel transportieren. Saftige grüne Weiden, auf denen Kühe grasen. Und mittendrin zeigen die Beachvolleyballer Ballwechsel auf höchstem Niveau. Erstmals seit 2010 steigt ja in Schladming wieder ein großes Turnier. Gleichzeitig ist es auch das einzige internationale Event in Österreich heuer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.