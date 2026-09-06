Jetzt will die Planai sogar auf die World Tour!

Die internationale „MEVZA Championship“ in Schladming biegt am Sonntag auf die Zielgerade. Bei Damen und Herren führt der Turniersieg über rot-weiß-rote Duos. Schon am Samstag fieberten bis zu 3000 Fans im Planaistadion mit. Ansporn genug für die Veranstalter, für das kommende Jahr noch größer zu denken.