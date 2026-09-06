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Show der Sandakrobaten

Jetzt will die Planai sogar auf die World Tour!

Beachvolleyball
06.09.2026 06:30
Volle Tribünen im Planaistadion und sportliche Höchstleistungen am Sand – eine perfekte ...
Volle Tribünen im Planaistadion und sportliche Höchstleistungen am Sand – eine perfekte Mischung!(Bild: Gert NEPEL)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Die internationale „MEVZA Championship“ in Schladming biegt am Sonntag auf die Zielgerade. Bei Damen und Herren führt der Turniersieg über rot-weiß-rote Duos. Schon am Samstag fieberten bis zu 3000 Fans im Planaistadion mit. Ansporn genug für die Veranstalter, für das kommende Jahr noch größer zu denken. 

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Ein malerisches Bergpanorama. Gondeln, die unzählige Mountainbiker Richtung Gipfel transportieren. Saftige grüne Weiden, auf denen Kühe grasen. Und mittendrin zeigen die Beachvolleyballer Ballwechsel auf höchstem Niveau. Erstmals seit 2010 steigt ja in Schladming wieder ein großes Turnier. Gleichzeitig ist es auch das einzige internationale Event in Österreich heuer.

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