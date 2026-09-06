„Jennis Seele war beim Prozess ihres Mörders“

Nach dem Prozess gegen den Mörder ihrer Tochter spricht Brigitta Scharinger nun in der „Krone“. Über ihre lange Suche nach der Wahrheit. Über das Danach; ihr Jetzt. Und über den schweren Weg, der ihr bevorsteht: die sterblichen Überreste ihres Kindes „nach Hause zu bringen“.
Beim Prozess gegen Clemens T. am 27. August im Wiener Landesgericht war Brigitta Scharinger nicht anwesend. Sie wollte den Mörder ihrer geliebten Tochter nicht sehen, sie wollte nicht mit ihm in einem Raum sein.
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