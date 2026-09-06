Lululemon-Gründer Chip Wilson beendet seine Ehe!

Nach über 20 Jahren Ehe hat Lululemon-Gründer Chip Wilson (71) die Scheidung von seiner Frau Shannon „Summer“ Wilson eingereicht. Und das könnte teuer werden! Das Milliardärs-Pärchen hat keinen Ehevertrag. Jetzt geht es vor Gericht im kanadischen British Columbia 6,1 Milliarden Dollar.
Sollte Summer, die eine der ersten Chef-Designerinnen von Lululemon war, die Hälfte des Vermögens zugesprochen bekommen, reiht sich das Drama nahtlos in die teuersten Trennungen der Geschichte ein.
Die unangefochtene Nummer eins bleibt die Rekord-Scheidung von Amazon-Gründer Jeff Bezos und MacKenzie Scott. Bei ihrer Trennung 2019 wechselten Vermögenswerte und Aktien im Wert von rund 38 Milliarden Dollar den Besitzer. Auf Platz zwei folgt die Scheidung von Bill und Melinda Gates. Nach 27 Ehejahren trennten sich die beiden 2021. Laut Schätzungen von Finanzmedien wie „Forbes“ wurden Vermögenswerte und Aktien im Wert von rund 25 Milliarden Dollar übertragen.
Yoga-Pants plötzlich straßentauglich
Dabei verdankt das Ex-Paar seinen Mega-Reichtum einem einzigen Fashion-Trend: der perfekt sitzenden Yogahose. Lululemon erfand Ende der 90er-Jahre das „Athleisure“-Phänomen und machte eng anliegende Sportkleidung plötzlich straßentauglich.
Das Geheimnis war die Kombination aus patentierten, extrem weichen Kompressionsstoffen, genialem Po-Lifting-Schnitt und einem elitären Community-Gefühl. Die Marke wurde zum absoluten Statussymbol der Wohlstands-Gesellschaft – wer etwas auf sich hielt, trug Lululemon beim Bio-Smoothie-Kauf.
Ultimativer Großstadt-Lifestyle
Dieser Kult schwappte rasch in die Popkultur über. In der Literatur und auf der Leinwand wurde die Marke als Inbegriff des modernen, sportlichen Großstadt-Lifestyles zelebriert, der nicht nur im Yoga-Studio getragen wird.
In Filmen wie „Die Schnäppchenjägerin“ oder Hollywood-Komödien der 2000er symbolisierte die Lululemon-Tüte den perfekten Upper-Class-Lifestyle. Auch in Bestsellern wie den Romanen von Sophie Kinsella sowie in zahllosen Reality-TV-Formaten von „The Real Housewives“ bis hin zu „Keeping Up with the Kardashians“ wurde das Markenlogo als ultimativer Beweis für Fitness, Reichtum und Trendbewusstsein in Szene gesetzt.
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