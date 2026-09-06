Lululemon-Gründer Chip Wilson beendet seine Ehe!

Die unangefochtene Nummer eins bleibt die Rekord-Scheidung von Amazon-Gründer Jeff Bezos und MacKenzie Scott. Bei ihrer Trennung 2019 wechselten Vermögenswerte und Aktien im Wert von rund 38 Milliarden Dollar den Besitzer. Auf Platz zwei folgt die Scheidung von Bill und Melinda Gates. Nach 27 Ehejahren trennten sich die beiden 2021. Laut Schätzungen von Finanzmedien wie „Forbes“ wurden Vermögenswerte und Aktien im Wert von rund 25 Milliarden Dollar übertragen.