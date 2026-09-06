„Singapur ist weniger kompliziert als Belgien“

Die seit knapp einem Monat geltende EU-Verpackungsverordnung ist als Segen für Umwelt und Ökologie gedacht. Sie stand aber von Beginn an stark in der Kritik, denn: In der Realität entpuppt sie sich als teures Bürokratiemonster. „Für mich kann das der Untergang sein“, schildert ein Kleinunternehmer.
Seit 12. August gilt die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR). Deren Ziele sind laut Umweltministerium: Verpackungsverbrauch reduzieren, Recyclingfähigkeit verbessern, Kreislaufwirtschaft stärken. Was vernünftig klingt, macht immer mehr Kleinunternehmern große Sorgen.
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