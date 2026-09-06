Witkoff schmeichelt Putin: „Wird ganz oben stehen“

Kein Wort zu neuen Friedensvorschlägen

Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow sprach im Anschluss von einem inhaltsreichen Gespräch, dass „konstruktiv, äußerst offen und vertrauensvoll“ gewesen sei. Uschakow sagte nichts zu neuen Vorschlägen für eine Beendigung des Kriegs, die laut Trump und Kreml bei dem Treffen präsentiert werden sollten. Putin setze darauf, dass Witkoff und Kushner die russische Sicht nun in Kiew übermittelten, betonte er. Die russische Seite habe den US-Vertretern mitgeteilt, Moskau sei „zuversichtlich“, seine militärischen Ziele – die Eroberung des restlichen Ostens der Ukraine – erreichen zu können. Das klingt nicht danach, als könnte es bei der Lösung des Konflikts Bewegung geben.