Die Schwächen und Stärken im Gesundheitssystem

81 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler sind zwar generell mit der Situation zufrieden, doch lange Wartezeiten und Aufnahmestopps sind große Probleme. Das sagt eine aktuelle IMAD-Studie.
Wie ist es um die Gesundheitsversorgung in Tirol bestellt? Das hat das renommierte Tiroler Marktforschungsinstitut IMAD im Auftrag der „Krone“ genau unter die Lupe genommen. Auf den ersten Blick scheinen die Tirolerinnen und Tiroler sehr zufrieden zu sein. „14 Prozent bewerten die Situation als sehr gut, 66 Prozent als gut. Nur 18 Prozent sehen das Tiroler System eher schlecht“, zeigt Barbara Ravanelli, die Geschäftsführerin von IMAD, auf. Die Versorgung bei akuten Beschwerden und Notfällen sehen sogar 82 Prozent als sehr gut bzw. gut. Und wie sieht es bei der hausärztlichen Versorgung bzw. in den Krankenhäusern aus? Die ist ebenfalls für 82 Prozent mehr als zufriedenstellend!
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