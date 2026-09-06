Der blutige Weg zum Angriff auf das Herz Amerikas

Furchtbare Bilder, die sich ins Gehirn brannten, Angst und Unsicherheit allenthalben, dazu Trauer und schiere Fassungslosigkeit – am 11.9.2001 hielt die Welt den Atem an.

(Bild: Krone-Collage/APA-Images / EXPA / laPresse, APA-Images / EPA / Str)