Der blutige Weg zum Angriff auf das Herz Amerikas

Es ist der Tag, der alles für immer verändert: Am 11. September 2001 werden die USA das Ziel von mehreren verheerenden Terroranschlägen, durchgeführt von dem islamistischen Netzwerk Al-Kaida von Osama bin Laden. Fast 3000 Menschen sterben. Wie konnte es zur Tragödie kommen?
Für den Großteil der Amerikaner wirken die Anschläge vom 11. September 2001 wie ein willkürlicher Terrorakt, der völlig aus dem Nichts kommt. Der Name Osama bin Laden ist im Westen lediglich Terrorismus-Experten und Nahost-Kennern bekannt. Aber: In Wahrheit ist 9/11 der so spektakuläre wie furchtbare Endpunkt eines langen Prozesses.
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