„Nicht alle sind Nazis, sie wählen aus Frust AfD!“

„Die Stimmung ist gespalten“

Ein aufmerksamer Zuhörer findet durchaus auch kritische Töne gegenüber den Parteien abseits der AfD: „Die Stimmung ist gespalten, aber dass wir uns im Endkampf vom Vierten Reich befinden, so wie es viele Demoteilnehmer propagieren, sehe ich nicht.“ Für ihn würden sich die etablierten Parteien viel zu sehr mit der AfD als mit sich selbst beschäftigen. „Ich habe auf der Bühne noch kein einziges Wort über die wirtschaftlichen Probleme gehört, stattdessen wird ständig über Geschlechterfragen diskutiert. Die etablierten Parteien gehen die wirklich wichtigen Dinge nicht an und genau das treibt viele Menschen in die Hände der AfD, die die Menschen derzeit ja nur einsammeln muss.“