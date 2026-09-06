Warum werden wir Menschen immer dümmer?

Seit Jahrzehnten sinkt der IQ der Menschen nachweislich. Jeder Ältere wird es bestätigen: So blöd wie heute waren die Leute früher nicht. Ein Erklärungsversuch von „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr.
Nun ertönt das Klagen über die Jugend seit über zweitausend Jahren im Chor der Kulturpessimisten – aber dieses bezog sich immer auf die moralische Verkommenheit der Jungen. Man warf ihnen vor, dass sie faul, frech und lasterhaft seien, Grund für den Untergang der Kultur und so weiter. Aber heute heißt es, sie seien darüber hinaus auch noch blöd, belegt durch diverse IQ-Massenmessungen. Das ist neu und beunruhigend. Steckt da ein Körnchen Wahrheit dahinter? Und wenn ja, warum ist dem so?
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