Warum werden wir Menschen immer dümmer?

Nun ertönt das Klagen über die Jugend seit über zweitausend Jahren im Chor der Kulturpessimisten – aber dieses bezog sich immer auf die moralische Verkommenheit der Jungen. Man warf ihnen vor, dass sie faul, frech und lasterhaft seien, Grund für den Untergang der Kultur und so weiter. Aber heute heißt es, sie seien darüber hinaus auch noch blöd, belegt durch diverse IQ-Massenmessungen. Das ist neu und beunruhigend. Steckt da ein Körnchen Wahrheit dahinter? Und wenn ja, warum ist dem so?