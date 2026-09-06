Für Freeman ist Österreich immer ein Highlight

Und Gastgeber war niemand geringerer als Morgan Freeman, der in Hollywood wohl selbst als lebende Legende gilt. Doch wussten Sie, dass der 89-Jährige „nicht nur“ in bereits über 120 Filmen mitgespielt hat, sondern dass er auch Pilot ist? Die Verbindung zur Flugwelt ist damit wohl klar – im Alter von 65 Jahren machte er den Schein zum Privatpiloten. Und der Aufenthalt in Österreich sei „ein absolutes Highlight“, wie der „Sieben“-Darsteller im Interview verriet.