Nach Schicksalsschlag läuten die Hochzeitsglocken!

Nach schweren Monaten gibt es für Skisprung-Ass Johann Andre Forfang endlich wieder einen Grund zur Freude. Der Norweger hat nämlich seine große Liebe Kristin Solberg geheiratet, wie das Paar auf Instagram verkündet hat.
Hinter Forfang liegt ein bewegtes Jahr. Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina ist nämlich sein Vater gestorben. „Nach einem einjährigen, tapferen Kampf gegen den Krebs ist Papa ruhig eingeschlafen. Worte können die Leere, die er hinterlässt, nicht beschreiben. Papa war mein Held und mein moralischer Kompass“, ließ der Norweger damals in einem emotionalen Instagram-Beitrag wissen.
Auch zu Ehren seines Vaters entschied er die Winterspiele trotzdem in Angriff zu nehmen und holte im Teamspringen mit seinen Norwegern schließlich die Bronzemedaille. Erst anschließend hatte er Zeit sich seiner Trauer zu stellen und sich von seinem Vater zu verabschieden.
Paar hat schon gemeinsamen Sohn
Es folgte schwere Wochen und Monate, doch jetzt gibt es für den 31-Jährigen und seine Familie endlich wieder einen Grund zur Freude. Denn im August hat er seine große Liebe Kristin Solberg geheiratet, wie das Paar auf Instagram verkündet hat.
Solberg und Forfang sind schon seit vielen Jahren ein Paar und haben bereits einen gemeinsamen Sohn. „Endlich bin ich ein verheirateter Mann“, freut sich der Norweger in einem Videorückblick. Unterdessen hat er aber schon wieder die Vorbereitungen auf die neue Skisprung-Saison aufgenommen.
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