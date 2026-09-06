Nach Schicksalsschlag läuten die Hochzeitsglocken!

Hinter Forfang liegt ein bewegtes Jahr. Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina ist nämlich sein Vater gestorben. „Nach einem einjährigen, tapferen Kampf gegen den Krebs ist Papa ruhig eingeschlafen. Worte können die Leere, die er hinterlässt, nicht beschreiben. Papa war mein Held und mein moralischer Kompass“, ließ der Norweger damals in einem emotionalen Instagram-Beitrag wissen.