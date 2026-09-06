Harte Zeiten für Red Bull Salzburg-Legende Lainer

In 212 Pflichtspielen ist Stefan Lainer bislang für den FC Red Bull Salzburg aufgelaufen. In den meisten davon war er Stammspieler des einstigen Serienmeisters. Nach einer durchwachsenen Vorsaison, in der er rechts hinten noch gesetzt war, ist seine Rolle inzwischen eine andere. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.