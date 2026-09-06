Aufmunternde Worte für den Aussteiger-Klub

„Wir haben das Cupspiel gegen Bischofshofen von der ersten Minute an Ernste genommen. Nach einer halben Stunde war das ungleiche Duell mit 4:0 schon entschieden“, sagte Altachs Trainer Ognjen Zaric nach dem 7:0-Sieg gegen den in Auflösung befindlichen SK Bischofshofen, „nach Seitenwechsel haben wir einigen Akteuren zu Spielpraxis verholfen, da ging unsere Kompaktheit ein wenig verloren. Aber wir haben die Pflichtaufgabe souverän erledigt.“