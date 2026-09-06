Wels 2027: Grüne Oase in der „Stadt der Gärten“

Landesgartenschau im gesamten Stadtgebiet

Vor Kurzem fiel der Startschuss für einen Waldgarten am Reinberg, dem Hausberg von Wels. Hier entstehen eine Aussichtsplattform, ein Heckenlabyrinth, ein Märchenweg sowie Angebote rund um die Themen Wald und Jagd. Weiters soll es einen Stadtgarten am Mühlbach geben und einen Traungarten am Wasser – die Landesgartenschau wird im Stadtgebiet 22 Hektar umfassen. Vereine, die Stadtgärtnerei und die Fachschule Ritzlhof sind in die Gestaltungen eingebunden. Auch die Museen – vom Welios bis zum Museum Angerlehner – machen mit.

Worauf freut sich Struggl besonders? „Mit 178 Tagen wird die OÖ. Landesgartenschau das längste Sommerfest mit Naturerlebnissen, Gastronomie und vielen Events. Das ist einzigartig.“