GT-Fahrer rettet Kontrahenten aus den Flammen

Dass der Brite bei dem Unfall „nur“ mehrere Knochenbrüche und eine Lungenprellung erlitt, hat er vor allem Schutzengel Hartog zu verdanken. Geistesgegenwärtig hielt der Porsche-Pilot an, griff zum Feuerlöscher eines Streckenposten, bekämpfte die Flammen und zog Millroy aus der geschrotteten Karosserie. „Als ich vor mir ein Auto in einem riesigen Feuerball sah, gab es eigentlich keine andere Entscheidung. Also hielt ich an, stieg aus und ging zum Auto“, erklärte Hartog später. „Es war beängstigend und es gab Momente, in denen ich fürchtete, dass ich Ollie vielleicht nicht herauskriege.“