GT-Fahrer rettet Kontrahenten aus den Flammen

Mit einer heldenhaften Aktion hat Loek Hartog beim China-GT-Rennen in Shanghai für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem das Auto seines Konkurrenten Ollie Millroy nach einem heftigen Crash in Flammen aufgegangen war, stoppte der Niederländer seinen Porsche und eilte dem Briten zur Hilfe.
David Chen und Neil Verhagen waren in Kurve 14 kollidiert, rutschen von der Strecke ab, um wenig später – zurück auf dem Asphalt – in den heraneilenden Millroy zu krachen. Dessen Ferrari ging sofort in Flammen auf, während es zahlreiche Autoteile durch die Luft schleuderte.
Dass der Brite bei dem Unfall „nur“ mehrere Knochenbrüche und eine Lungenprellung erlitt, hat er vor allem Schutzengel Hartog zu verdanken. Geistesgegenwärtig hielt der Porsche-Pilot an, griff zum Feuerlöscher eines Streckenposten, bekämpfte die Flammen und zog Millroy aus der geschrotteten Karosserie. „Als ich vor mir ein Auto in einem riesigen Feuerball sah, gab es eigentlich keine andere Entscheidung. Also hielt ich an, stieg aus und ging zum Auto“, erklärte Hartog später. „Es war beängstigend und es gab Momente, in denen ich fürchtete, dass ich Ollie vielleicht nicht herauskriege.“
„Nur danke eines Mannes am Leben“
Millroy selbst bedankte sich emotional bei seinem Kontrahenten: „Ich bin heute Abend nur dank eines einzigen Mannes noch am Leben: Loek Hartog. Er hat sofort angehalten und sein eigenes Leben riskiert, um mich aus dem Auto zu ziehen.“ Von dem Unfall und der darauffolgenden Stunde wisse Millroy zwar nichts mehr, „aber an seinen unglaublichen Mut werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern.“
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