Rami wie einst Hansi: Mit direkter Ecke ins Glück

Wacker Innsbruck war im ÖFB-Cup bei Blau-Weiß Linz 74 Minuten lang chancenlos – und gewann trotz 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Dank eines Geniestreichs von Tekir. Damit stehen die Schwarz-Grünen erstmals seit der Saison 2020/21 wieder im Cup-Achtelfinale. Damals verlor man gegen Sturm Graz knapp 0:1.
Superstar Hansi Müller brachte den FC Tirol 1987 im UEFA-Cup-Viertelfinale gegen FC Turin mit einer direkten Ecke auf die Siegerstraße. Ähnliches gelang am Samstag Rami Tekir. Der Wacker-Spielmacher sorgte in Linz 20 Minuten nach seiner Einwechslung für großen Jubel unter den hunderten mitgereisten Wacker-Fans. Der 29-Jährige zirkelte eine Ecke mit rechts über Freund und Feind und Linz-Goalie Oelz direkt ins lange Eck zum 3:2 (86.)! „Am Dienstag im Standard-Training hat es funktioniert, also habe ich riskiert – und es ist ein Traumtor geworden“, freute sich Rami.
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