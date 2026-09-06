Rami wie einst Hansi: Mit direkter Ecke ins Glück

Superstar Hansi Müller brachte den FC Tirol 1987 im UEFA-Cup-Viertelfinale gegen FC Turin mit einer direkten Ecke auf die Siegerstraße. Ähnliches gelang am Samstag Rami Tekir. Der Wacker-Spielmacher sorgte in Linz 20 Minuten nach seiner Einwechslung für großen Jubel unter den hunderten mitgereisten Wacker-Fans. Der 29-Jährige zirkelte eine Ecke mit rechts über Freund und Feind und Linz-Goalie Oelz direkt ins lange Eck zum 3:2 (86.)! „Am Dienstag im Standard-Training hat es funktioniert, also habe ich riskiert – und es ist ein Traumtor geworden“, freute sich Rami.