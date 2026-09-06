SOS-Igel-Dorf: Sie kämpft um das Leben der Tiere

Unsere Igel stehen auf der Roten Liste. Ursula Ertl (62) schaut nicht länger weg und will den Stachelrittern das Leben retten. So errichtete die Kärntnerin mit vielen Helfern ein österreichweit einzigartiges Lehrpfad-Paradies – eine Rettungsoase für die gefährdeten Gartenfreunde ...
Wenn sich die kleinen Igel mit ihren Knopfaugen und Schnüffelnasen im Garten blicken lassen, geht wohl jedem Tierfreund das Herz auf. Doch die Stachelritter sind in Gefahr – sie stehen auf der Roten Liste, was bedeutet, dass sie zu bedrohten Tierarten zählen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.