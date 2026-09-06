Neuer reagiert auf Pfiffe: „Deshalb ist es …“

Zwei Bayern-Serien gerissen

Für den Rekordmeister endete gegen Schalke unterdessen eine spezielle Serie. Nicht nur, dass die Bayern beim 0:0 erstmals seit 59 Spielen ohne Torerfolg geblieben sind, auch steht man erstmals seit der 2. Runde der Saison 2024/25 (1. September 2024) nicht an der Tabellenspitze der Bundesliga.