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Neuer reagiert auf Pfiffe: „Deshalb ist es …“

Deutsche Bundesliga
06.09.2026 13:15
Manuel Neuer wurde von den Schalke-Fans mit Pfiffen und Schmähgesängen empfangen.
Manuel Neuer wurde von den Schalke-Fans mit Pfiffen und Schmähgesängen empfangen.(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bayern-Torhüter Manuel Neuer hat auf die Pfiffe der Schalke-Fans gegen ihn reagiert und dabei durchaus überraschende Worte gefunden. Der ehemalige „Knappe“ sieht in der Reaktion nämlich ein Kompliment. 

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Für Tormann Manuel Neuer gab es bei seinem wohl letzten Auftritt bei seinem Heimatverein ein gellendes Pfeifkonzert. „Das sind Komplimente eigentlich, das ist Liebe“, sagte der 40-Jährige. „Jeder Pfiff bei jeder Ballberührung war eigentlich ein Kompliment.“

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Bereits beim Aufwärmen hatten die Schalke-Fans ihren ehemaligen Liebling mit Schmähgesängen und Pfiffen bedacht. „Ich habe über 20 Jahre hier gespielt und deshalb ist es trotzdem ein sehr emotionaler Tag für mich gewesen, etwas ganz Besonderes“, sagte Neuer später.

Zwei Bayern-Serien gerissen
Für den Rekordmeister endete gegen Schalke unterdessen eine spezielle Serie. Nicht nur, dass die Bayern beim 0:0 erstmals seit 59 Spielen ohne Torerfolg geblieben sind, auch steht man erstmals seit der 2. Runde der Saison 2024/25 (1. September 2024) nicht an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Am Donnerstag starten die Münchner von Trainer Vincent Kompany zuhause gegen Bodö/Glimt aus Norwegen in die Ligaphase der Champions League. Für Schalke geht es am Freitag auswärts gegen Union Berlin weiter, einen potenziell direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.

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