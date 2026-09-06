Duo stürzte am Hintertuxer Gletscher in Spalte

Wie die Leitstelle Tirol bestätigte, wurde das Duo von den Hubschraubern und mehreren Bergrettern geborgen. Im Einsatz standen mehrere Bergrettungen, der Notarzthubschrauber Christophorus 1, der Notarzthubschrauber Heli 4, der Polizeihubschrauber Libelle Tirol und die Alpinpolizei.