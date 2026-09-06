Duo stürzte am Hintertuxer Gletscher in Spalte

Eine Zweierseilschaft stürzte am Sonntagvormittag am Hintertuxer Gletscher in eine Gletscherspalte. Das Duo wurde verletzt und konnte von Bergrettern und Hubschraubern geborgen werden.
Das Duo war gegen 10.15 Uhr in einer Zweierseilschaft in Richtung Olperer (3476 Meter) am Hintertuxer Gletscher unterwegs. Dort stürzten sie in eine Gletscherspalte.
Wie die Leitstelle Tirol bestätigte, wurde das Duo von den Hubschraubern und mehreren Bergrettern geborgen. Im Einsatz standen mehrere Bergrettungen, der Notarzthubschrauber Christophorus 1, der Notarzthubschrauber Heli 4, der Polizeihubschrauber Libelle Tirol und die Alpinpolizei.
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