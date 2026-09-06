E-Biker verlor bei Sturz Brille – fand nicht heim

Zu einem Sturz mit einem E-Scooter kam es am Samstag gegen 1.40 Uhr im Gemeindegebiet von Vorchdorf. Ein 59-Jähriger aus Vorchdorf fuhr dabei auf der Haresauer Straße von einer Feier nach Hause. Dort stürzte er eine Böschung hinunter und verlor er seine Brille.