E-Biker verlor bei Sturz Brille – fand nicht heim

Mit seinem E-Bike stürzte ein 59-Jähriger in Oberösterreich am Heimweg von einer Feier mehrere Meter über eine bewaldete Böschung hinunter. Weil er dabei seine Brille verlor, konnte er sich nicht mehr orientieren und rief die Einsatzkräfte.
Zu einem Sturz mit einem E-Scooter kam es am Samstag gegen 1.40 Uhr im Gemeindegebiet von Vorchdorf. Ein 59-Jähriger aus Vorchdorf fuhr dabei auf der Haresauer Straße von einer Feier nach Hause. Dort stürzte er eine Böschung hinunter und verlor er seine Brille.
Aus misslicher Lage befreit
Weil er seinen Weg retour nicht mehr fand, verständigte er Rettung, Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.
Der Alkotest ergab 1,82 Promille. Der Mann wurde leicht verletzt und benötigte keine medizinische Hilfe. Er wird angezeigt.
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