Judoka prügelt Gegner nach Kampf krankenhausreif

Leipzig droht womöglich eine Geldstrafe, Übeltäter Japaridze vielleicht eine lebenslange Strafe durch den Weltverband. Der 24-Jährige gehört erst seit dieser Saison zum Bundesliga-Team und kam zweimal zum Einsatz. Nach dem Wochenende reist er wieder in seine Heimat zurück. „Er hat sich bisher total ruhig und unauffällig verhalten. Jetzt sind wir natürlich schockiert“, sagte JCL-Kapitän Hannes Conrad.