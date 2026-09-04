Mazda6e macht Schluss mit seinem Batterie-Unsinn!

Der Mazda6e 2027 soll gegen Jahresende starten und ab 44.475 Euro kosten. Selbst die Vollausstattung liegt laut Mazda mit 46.425 Euro nur knapp darüber. Zum Vergleich: Der bisherige 6e begann regulär bei 43.475 Euro. Für 1000 Euro mehr gibt es damit wesentlich mehr Reichweite als in der bisherigen Basisversion und gleichzeitig die Ladeleistung, die dem bisherigen Long Range gefehlt hat. Nach Österreich kommt der überarbeitete 6e gegen Jahresende.