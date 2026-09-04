Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ladezeit halbiert

Mazda6e macht Schluss mit seinem Batterie-Unsinn!

Motor
04.09.2026 05:05
(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nie hat ein Mazda für so viel Stirnrunzeln gesorgt: Beim bisherigen Mazda6e musste man sich zwischen brauchbarer Reichweite und akzeptabler Ladegeschwindigkeit entscheiden. Mit dem Modelljahr 2027 beenden die Japaner diese schrullige Wahl: Ein neuer Akku kann beides.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich hatte der Mazda6e von Anfang an vieles, was ein interessantes Elektroauto braucht: schickes Fließheck, Hinterradantrieb, viel edle Ausstattung und einen durchaus attraktiven Preis. Bei der Batterieauswahl leistete sich Mazda allerdings eine Merkwürdigkeit.

Die Standardversion mit 68,8-kWh-LFP-Akku (brutto) kam zwar nur 479 Kilometer weit, konnte dafür mit bis zu 165 kW laden: 10 bis 80 Prozent in beeindruckenden 24 Minuten. Wer sich dagegen für die 80-kWh-Long-Range-Version (NMC) mit 552 Kilometern Reichweite entschied, musste sich mit maximal 90 kW zufriedengeben. Von zehn auf 80 Prozent vergingen satte 47 Minuten. 

Der NMC-Akku verkaufte sich bei uns kaum, aber megaerfolgreich war auch der LFP nicht. Doch jetzt kann sich alles zum Besseren wenden.

Eine neue 78-kWh-LFP-Batterie ersetzt beide Akkus. Sie ermöglicht bis zu 560 Kilometer WLTP-Reichweite und verträgt gleichzeitig maximal 200 kW Gleichstrom. Von zehn auf 80 Prozent sollen nur 24 Minuten vergehen, dabei kommen laut Mazda fast 400 Kilometer zusätzliche Reichweite in den Akku. 

(Bild: Stephan Schätzl)

Gegenüber dem bisherigen Long Range halbiert sich die Ladezeit damit beinahe. Und trotz zwei Kilowattstunden kleinerem Akku steigt die Normreichweite sogar von 552 auf 560 Kilometer. Das liegt natürlich am geringeren Verbrauch: 16,1 kWh/100 km statt 16,5 bzw. 16,6 kWh. 

Auch Fahrwerk und Lenkung werden angefasst
Mazda nutzt den Modelljahreswechsel allerdings nicht nur für einen Batterietausch. Das Ansprechverhalten des Fahrpedals wurde neu abgestimmt, die maximale Beschleunigung soll verbessert worden sein und auch die Rekuperation kann künftig stärker eingreifen. Konkrete neue Beschleunigungswerte nennt Mazda in der ersten Mitteilung allerdings noch nicht.

Der Innenraum des Mazda6e war schon bisher ungewöhnlich hochwertig.
Der Innenraum des Mazda6e war schon bisher ungewöhnlich hochwertig.(Bild: Stephan Schätzl)

Interessanter ist ohnehin, dass auch die elektrische Servolenkung neu kalibriert wurde, denn die Lenkung war bisher für europäische Verhältnisse (und auch im Vergleich zu allem, was Mazda bisher im Programm hatte) zu gefühllos. Neue Stoßdämpferabstimmungen und Federraten sollen den bisher mäßigen Komfort verbessern. 

Der Mazda6e entsteht bekanntlich in China in Kooperation mit Changan. Außen trägt er zwar reichlich Mazda-Design, technisch hat er aber deutlich chinesische Wurzeln. Umso wichtiger ist für die Japaner eine Abstimmung, die sich tatsächlich nach Mazda anfühlt – das haben wir bisher vermisst.

Lesen Sie auch:
Nur noch elektrisch
Mazda6e: Premiumauftritt voller Überraschungen
15.07.2025

Auch die Assistenzsysteme bekommen Feinschliff. Die erweiterte Lenkunterstützung arbeitet nun bis 160 km/h, der Spurhalteassistent soll sanfter eingreifen. Bedienung, Übersetzungen und Spracherkennung des 14,6-Zoll-Touchscreens wurden ebenfalls überarbeitet, ebenso die Routenplanung des Navis. 

Neu ist außerdem ein „Pet Comfort Mode“. Verlässt der Fahrer vorübergehend das Auto, kann die Klimaanlage die Innenraumtemperatur weiter halten – praktisch für Haustiere, aber auch für temperaturempfindliche Einkäufe.

Sportlicher oder gediegener
Bei der Ausstattung gibt es ebenfalls Bewegung. Neu kommt Homura Plus mit schwarzen Teil-Nappaleder-Sitzen, Veloursleder-Nachbildung, roten Nähten und hochglänzend schwarzen Außendetails.

Daneben bleibt Takumi Plus die gediegenere Variante. Hier können Käufer zwischen weißen und hellbraunen Sitzbezügen wählen, dazu gibt es dunkles Holzdekor und je nach Innenraum ein schwarzes oder zweifarbiges Lenkrad.

Der Mazda6e 2027 soll gegen Jahresende starten und ab 44.475 Euro kosten. Selbst die Vollausstattung liegt laut Mazda mit 46.425 Euro nur knapp darüber. Zum Vergleich: Der bisherige 6e begann regulär bei 43.475 Euro. Für 1000 Euro mehr gibt es damit wesentlich mehr Reichweite als in der bisherigen Basisversion und gleichzeitig die Ladeleistung, die dem bisherigen Long Range gefehlt hat. Nach Österreich kommt der überarbeitete 6e gegen Jahresende.

Damit bleibt der 6e trotz der deutlich verbesserten Batterie preislich in einem Bereich, in dem sich auch Tesla Model 3, BYD Seal oder die günstigeren Varianten größerer europäischer Elektro-Limousinen tummeln.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
04.09.2026 05:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Luxus ist nicht alles
Chery Tiggo 9: Kampfpreis, Top-Antrieb, und doch …
In China wurde ein berühmter Fake-Stunt nun Realität.
Wie Mercedes, nur echt
China-Autohersteller zieht Tunnel-Looping durch!
Lieber den Stromer?
Mercedes CLA 220: Cooler Kombi mit einer Schwäche
Chinese kommt aus Graz
Xpeng G9: Ist der wirklich so viel Geld wert?
Auf der Nordschleife
Mercedes CLA schneller als Tesla Model S Plaid!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
169.251 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
115.195 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Motor
Elektroschrott mit nur 16.000 Kilometern am Tacho
110.963 mal gelesen
Krone Plus Logo
Für den Smart Electric Drive von 2016 von Frau Eipeldauer gibt es keine Akkus mehr.
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2095 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1628 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1402 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Mehr Motor
Ladezeit halbiert
Mazda6e macht Schluss mit seinem Batterie-Unsinn!
Mitmachen & gewinnen
Mit der „Krone“ zum Motorrad-Highlight
VW tief in der Krise
Diese beliebte Automarke soll bald verschwinden
Er heißt … nicht ID.1
20.000 €: VWs kleinster Stromer wird der modernste
Luxus ist nicht alles
Chery Tiggo 9: Kampfpreis, Top-Antrieb, und doch …

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf