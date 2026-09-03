Mit der „Krone“ zum Motorrad-Highlight

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost für den MotoGP Qatar Airways Grand Prix von Österreich 2026 vom 17. – 20. September am Red Bull Ring 40x2 Wochenendpässe für das atemberaubende Event. Zusätzlich winkt einem glücklichen Gewinner sogar ein besonderer Hauptpreis: Zwei VIP-Wochenendpässe inklusive einer Service Road Tour, bei der man die Action auf der Rennstrecke so nahe wie sonst nie kommt. Ebenfalls werden auch 10 Merchandise-Pakete bestehend aus Kappen, Softshelljacken, Polo, Sonnenbrillen und Zip-Hoodie verlost. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. September, 09:00 Uhr ausfüllen und vielleicht sind Sie einer der glücklichen Gewinner.