Mit der „Krone“ zum Motorrad-Highlight

MotoGP-Action, heiße Duelle und ein Wochenende voller Motorsport: Von 17. bis 20. September gastieren die Stars der Königsklasse am Red Bull Ring. Die „Krone“ verlost 40x2 Wochenendpässe, exklusive VIP-Tickets samt Service Road Tour sowie zehn prall gefüllte Merchandise-Pakete.
Zum Ausklang ihrer sommerlichen Europa-Tournee gastieren die MotoGP-Stars von 17. bis 20. September am heimischen Red Bull Ring im MotoGP Qatar Airways Grand Prix von Österreich 2026. Für die Piloten und ihre Fans ist das Event stets ein besonderes Highlight auf der malerischen Strecke in der Steiermark, bevor es direkt danach in die vorentscheidenden Rennen nach Asien und Australien geht.
Neben den heißen Rennen gibt es am Gelände des Red Bull Ring am MotoGP-Wochenende noch jede Menge weiterer Highlights: Schon am Donnerstag, 17. September, geht es mit dem „MopedGP“ und dem Public Pit Lane Walk los, ehe ab Freitag die Motoren der Profis aufheulen. Dazu gibt es jede Menge Side Events, Action und Entertainment beim großen Motorrad-Highlight. Tickets für das Rennwochenende sind bereits ab 99 Euro zu haben. Weitere Informationen zum Event finden Sie HIER.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den MotoGP Qatar Airways Grand Prix von Österreich 2026 vom 17. – 20. September am Red Bull Ring 40x2 Wochenendpässe für das atemberaubende Event. Zusätzlich winkt einem glücklichen Gewinner sogar ein besonderer Hauptpreis: Zwei VIP-Wochenendpässe inklusive einer Service Road Tour, bei der man die Action auf der Rennstrecke so nahe wie sonst nie kommt. Ebenfalls werden auch 10 Merchandise-Pakete bestehend aus Kappen, Softshelljacken, Polo, Sonnenbrillen und Zip-Hoodie verlost. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. September, 09:00 Uhr ausfüllen und vielleicht sind Sie einer der glücklichen Gewinner.
Sie wollen Ihre Gewinnchance verdoppeln? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.