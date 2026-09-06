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Phoebe Bridgers posiert in Venedig im Nacktkleid

Society International
06.09.2026 13:55
Sängerin Phoebe Bridgers feierte ihr Filmdebüt und sorgte mit ihrem gewagten Look für Aufsehen.
Sängerin Phoebe Bridgers feierte ihr Filmdebüt und sorgte mit ihrem gewagten Look für Aufsehen.(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)
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Von krone.at

Hollywood hat einen neuen Star auf dem roten Teppich! Sängerin Phoebe Bridgers hat am Samstag ihr Debüt bei den Filmfestspielen von Venedig gefeiert. Bei der Premiere ihres neuen Films „Primetime“ zog sie mit einem spektakulären Nacktkleid alle Blicke auf sich. 

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Das Kleid in einem zarten Lavendelgrau war aus durchsichtigem Stoff gefertigt und ließ ihre farblich passende Unterwäsche durchscheinen. Aufwendige Spitzenstickereien, geraffte Stoffbahnen und die langen, ballonartigen Ärmel und die dramatische besticke Schleppe verliehen dem Look eine romantische, fast viktorianische Note. 

Bridgers Kleid war aus einem durchsichtigen Stoff gefertigt und ließ ihre farblich passende ...
Bridgers Kleid war aus einem durchsichtigen Stoff gefertigt und ließ ihre farblich passende Unterwäsche durchscheinen.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)

Auch ihre Frisur war ein Hingucker: Mit einer Hochsteckfrisur im Stil der 90er-Jahre und funkelnden Diamant-Ohrringen setzte die Sängerin auf einen glamourösen Auftritt. Von der Bühne auf den roten Teppich – Bridgers zeigte sich bereit für ihre neue Rolle als Filmstar.

Ein Blick auf die Rückenansicht des Kleides und der Schleppe.
Ein Blick auf die Rückenansicht des Kleides und der Schleppe.(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)

In „Primetime“ spielt sie an der Seite von Robert Pattinson und Anna Faris. Regie führte Lance Oppenheim. Für Bridgers ist es der erste große Auftritt als Schauspielerin.

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„Es war auf jeden Fall sehr einschüchternd. Als Lance mich fragte, dachte ich: Auf keinen Fall“, erzählte sie beim Festival laut „Rolling Stone“. Doch die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Kollegen habe es ihr leichter gemacht. Statt sich unter Druck zu fühlen, habe sie die Dreharbeiten als „so lustig und frei“ erlebt.

Bei der Pressekonferenz posierte Bridgers mit ihren Kollegen Robert Pattinson und Bokeem ...
Bei der Pressekonferenz posierte Bridgers mit ihren Kollegen Robert Pattinson und Bokeem Woodbine(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Mit ihrem Venedig-Debüt beweist Phoebe Bridgers nun: Sie kann nicht nur Musik, sondern auch roten Teppich. Und ihr Nacktkleid dürfte dabei noch lange in Erinnerung bleiben.

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