Phoebe Bridgers posiert in Venedig im Nacktkleid

„Es war auf jeden Fall sehr einschüchternd. Als Lance mich fragte, dachte ich: Auf keinen Fall“, erzählte sie beim Festival laut „Rolling Stone“. Doch die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Kollegen habe es ihr leichter gemacht. Statt sich unter Druck zu fühlen, habe sie die Dreharbeiten als „so lustig und frei“ erlebt.