24-Jährige in Graz getötet: „Keine Affekthandlung“

Neue Einschätzung zur tödlichen Bluttat in Graz: Zwischen der 24-Jährigen und dem Verdächtigen soll – wie berichtet – bereits länger ein Konflikt geschwelt haben. Für die Staatsanwaltschaft spricht derzeit nichts für eine spontane Tat im Affekt.
War die Tötung der 24-Jährigen ein plötzlicher Ausraster? Nein, sagt die Grazer Staatsanwaltschaft. Für Christian Kroschl, Sprecher der Behörde, handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht um eine Affekthandlung.
„Länger schwelenden Konflikt“
Der entscheidende Punkt: Zwischen der jungen Frau und dem 23-jährigen Verdächtigen, dem Bruder ihres Lebensgefährten, soll bereits seit längerer Zeit ein Streit bestanden haben. Es habe sich um einen „länger schwelenden Konflikt“ gehandelt, erklärte Kroschl am Sonntag gegenüber der APA. Und auch am Donnerstag sei dieser Streit nicht einfach plötzlich eskaliert.
Kroschl betont, dass „Affekt“ eine juristische Kategorie sei. Eine Tat, bei der jemand etwa spontan zu einer Person fährt und diese plötzlich tötet, könne darunter fallen. Genau diese Voraussetzungen sieht die Staatsanwaltschaft im Fall Graz derzeit aber nicht.
Planung weder bestätigt noch ausgeschlossen
Ob die Tötung am Donnerstag bereits konkret geplant gewesen sei, wollte der Staatsanwalt allerdings nicht beantworten. Eine solche Planung wird von der Behörde damit weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Motiv bleibt weiterhin offen
Warum der Konflikt zwischen der 24-Jährigen und dem Verdächtigen überhaupt entstanden war und worum es dabei ging, bleibt weiterhin offen. Die Staatsanwaltschaft will dazu derzeit keine näheren Angaben machen.
Auch zum Verhältnis des 23-Jährigen zu seinem Bruder, dem Lebensgefährten der Getöteten, äußerte sich Kroschl nicht. Der Verdächtige hatte nach der Tat zunächst geleugnet, am Samstag dann aber ein volles Geständnis abgelegt. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.
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