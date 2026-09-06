24-Jährige in Graz getötet: „Keine Affekthandlung“

„Länger schwelenden Konflikt“

Der entscheidende Punkt: Zwischen der jungen Frau und dem 23-jährigen Verdächtigen, dem Bruder ihres Lebensgefährten, soll bereits seit längerer Zeit ein Streit bestanden haben. Es habe sich um einen „länger schwelenden Konflikt“ gehandelt, erklärte Kroschl am Sonntag gegenüber der APA. Und auch am Donnerstag sei dieser Streit nicht einfach plötzlich eskaliert.