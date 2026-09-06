Zwei Autos landen nach Crash im Wassergraben

Ein 54-jähriger Pkw-Lenker hat sich am Samstagvormittag in Hohenems bei einem Unfall verletzt – ein nachkommender Fahrer war mit seinem Gefährt gegen das Auto des Mannes gekracht. Brisantes Detail: Ein Alkoholtest beim Verletzten fiel positiv aus.
Zugetragen hat sich der Vorfall am Samstag gegen 10.45 Uhr auf der Lustenauer Straße in Hohenems. Der 54-Jährige war in Richtung Lustenau unterwegs und wollte schließlich in einen angrenzenden Feldweg abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache krachte während dieses Manövers ein 51-Jähriger mit seinem Fahrzeug in die rechte Seite des einbiegenden Pkws. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Gefährte in einem Wassergraben neben der Landesstraße geschleudert.
Alkoholisiert am Steuer
Der 54-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste von den herbeigerufenen Rettungskräften sowie einem Notarzt versorgt werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der 51-jährige Zweitbeteiligte überstand den Crash unversehrt. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten vom ÖAMTC per Kran geborgen werden. Während des Einsatzes war die Lustenauer Straße nur eingeschränkt passierbar.
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