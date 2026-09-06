Zwei Autos landen nach Crash im Wassergraben

Zugetragen hat sich der Vorfall am Samstag gegen 10.45 Uhr auf der Lustenauer Straße in Hohenems. Der 54-Jährige war in Richtung Lustenau unterwegs und wollte schließlich in einen angrenzenden Feldweg abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache krachte während dieses Manövers ein 51-Jähriger mit seinem Fahrzeug in die rechte Seite des einbiegenden Pkws. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Gefährte in einem Wassergraben neben der Landesstraße geschleudert.