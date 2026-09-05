Unbequem & direkt: Erni Mangolds kultigste Zitate

„Froh, aus Wien wegzukommen“

„Ich war einfach froh, aus Wien wegzukommen. Ich hatte keine Ruhe, die Männer waren hinter mir her, dass es ein Graus war. (...) Das war ja das Furchtbare, dass sich damals jeder Mann das Recht herausgenommen hat, über dich herzufallen. Ein Mann konnte der Frau auf den Hintern greifen oder ihr den Rock hochheben. Gott sei Dank war ich immer sehr stark und konnte mich wehren.“ („Kronen Zeitung“, 2017, über ihren Entschluss 1955 nach Deutschland zu gehen)