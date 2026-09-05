Rapperin beschimpft Andreas Gabalier auf Festival

Es waren deftige Worte, die die deutsch-eritreische Musikerin am Freitag beim Musikfestival am Hockenheimring ins Publikum pfefferte, um ihrem Ärger darüber Luft zu machen, dass politische Äußerungen nicht erwünscht waren. Zuvor der Auftritt von Alphaville daran gescheitert: Die Band war ausgeladen worden, weil Sänger Marian Gold sich auf der Bühne politisch positionieren wollte.