„Haufen Feiglinge“: Eklat um Olympiasieger

Leichtathletik-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen hat nach dem für ihn misslungenen Diamond-League-Finale in Brüssel über seine Konkurrenten geschimpft. „Ich bin gegen einen Haufen Feiglinge angetreten“, sagte der Norweger nach dem Rennen über 1.500 m, das der heuer von einer Verletzung gebremste 25-Jährige am Freitagabend als Vierter beendet hatte.
Ingebrigtsen, der sonst für seine taktisch cleveren Rennen bekannt ist, sorgte dieses Mal früh für das Tempo. Doch auf der Zielgeraden spurteten drei Kontrahenten an ihm vorbei. „Ich gebe mein Bestes und laufe, um zu gewinnen, aber ich bin nicht stark genug. So ist es im Moment eben. Aber verdammt noch mal, was für eine Gruppe von Verlierern“, wurde Ingebrigtsen von NRK zitiert. Von der Art und Weise, wie seine Gegner liefen, zeigte er sich aber wenig beeindruckt. „Der Tempomacher macht vor mir einen beschissenen Job. Die anderen sind im Moment viel besser als ich, aber meine Güte. Und dann kommen sie einfach, wenn noch 50 Meter übrig sind“, so Ingebrigtsen.
Erzürnter Norweger kündigt Revanche an
Die anderen Läufer hätten „Todesangst“, erklärte Ingebrigtsen. „Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, in ein paar Monaten zurückzukommen. Dann werde ich alle in Grund und Boden laufen“, sagte der norwegische Lauf-Star, der 2021 in Tokio über 1.500 Meter und 2024 in Paris über 5.000 Meter Olympiasieger wurde. Heuer plagten den Norweger Achillessehnenprobleme. Dennoch gewann er unlängst in Birmingham EM-Gold über 5.000 Meter.
Am Tag nach dem Lauf in Brüssel schrieb er auf Instagram: „Meine Liebe zu diesem Sport kann niemals infrage gestellt werden. Vielleicht waren gestern Abend etwas zu viel Adrenalin und Emotionen im Spiel, als man mir die Mikrofone vor die Nase hielt – aber ich werde die Dinge immer so benennen, wie ich sie sehe.“
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