„Haufen Feiglinge“: Eklat um Olympiasieger

Ingebrigtsen, der sonst für seine taktisch cleveren Rennen bekannt ist, sorgte dieses Mal früh für das Tempo. Doch auf der Zielgeraden spurteten drei Kontrahenten an ihm vorbei. „Ich gebe mein Bestes und laufe, um zu gewinnen, aber ich bin nicht stark genug. So ist es im Moment eben. Aber verdammt noch mal, was für eine Gruppe von Verlierern“, wurde Ingebrigtsen von NRK zitiert. Von der Art und Weise, wie seine Gegner liefen, zeigte er sich aber wenig beeindruckt. „Der Tempomacher macht vor mir einen beschissenen Job. Die anderen sind im Moment viel besser als ich, aber meine Güte. Und dann kommen sie einfach, wenn noch 50 Meter übrig sind“, so Ingebrigtsen.