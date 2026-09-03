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„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot

Innenpolitik
03.09.2026 13:11
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue Parteichef reagierte jetzt per Facebook-Video.(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart, EPA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

 

Michael Ludwig (SPÖ) hat in einem Interview FPÖ-Chef Herbert Kickl scharf kritisiert. Der Wiener Bürgermeister stellte dessen Führungsanspruch infrage und warnte vor rechtspopulistischer Politik. Der Konter des freiheitlichen Parteichefs ließ nicht lange auf sich warten. In einem Video unterbreitete Kickl dem Stadtchef sogar ein Angebot. 

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Ludwig äußerte in einem Interview mit der „Welt“ offen Zweifel an der Arbeitsbereitschaft Kickls. „Er hat jedenfalls das bequemere Leben gewählt und nutzt seine Zeit ausgiebig zum Klettern und Wandern. Man hat den Eindruck, er ist mehr in den Bergen als arbeitend für die Menschen tätig.“

Ludwig über Kickl: „Nur im Bierzelt läuft er zur Hochform auf“
Kickl habe keine innovativen Ideen für die Zukunft Österreichs, nur im Bierzelt laufe er zur Hochform auf, dort denunziere er Menschen und würdige sie herab.

Kickls Video-Botschaft an Ludwig:

Nur einen Tag nach dem Interview meldete sich Kickl zu Wort. „Ludwig hat mich dafür attackiert, dass ich mich gerne in der Natur bewege. Ich nutze die Gelegenheit und lade ihn dazu ein, mich zu begleiten – auf einer Bergtour, auf einer Wanderung, wie auch immer. Gehen wir einfach einmal hinaus in die Natur und vielleicht entdeckt er dann, wie wunderbar das ist“, so Kickl in einem Video auf seiner Facebook-Seite.

Zitat Icon

Gehen wir einfach einmal hinaus in die Natur und vielleicht entdeckt er dann, wie wunderbar das ist.

Herbert Kickls Angebot an Michael Ludwig

Kickl: „In der Ruhe liegt die Kraft und aus der Ruhe kommt die Kraft“
Und der blaue Parteichef fügte hinzu: „In der Ruhe liegt die Kraft und aus der Ruhe kommt die Kraft. Und sehr, sehr viel von dieser Ruhe kann man in der Natur finden, das sehen ganz, ganz viele Menschen in Österreich so. Und ich glaube, dass es diese Ruhe und diese Kraft ist, die es in der Politik braucht, um dieses Land zum Positiven zu bewegen.

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Kickl abschließend an die Adresse Ludwigs: „Mein Angebot steht, ich bin gespannt, ob er es annimmt. Ich würde mich darüber.“

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