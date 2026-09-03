„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot

Kickl: „In der Ruhe liegt die Kraft und aus der Ruhe kommt die Kraft“

Und der blaue Parteichef fügte hinzu: „In der Ruhe liegt die Kraft und aus der Ruhe kommt die Kraft. Und sehr, sehr viel von dieser Ruhe kann man in der Natur finden, das sehen ganz, ganz viele Menschen in Österreich so. Und ich glaube, dass es diese Ruhe und diese Kraft ist, die es in der Politik braucht, um dieses Land zum Positiven zu bewegen.