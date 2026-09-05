Stromschlag: Junger Arbeiter erlitt Verbrennungen

Auch 23-Jähriger verletzt

Am Gleiskörper wurde ein 23-Jähriger gefunden, der ebenfalls verletzt war. Er gab an, dass er den Vorfall beobachtet habe und durch den Lichtblitz nur mehr verschwommen sehe. Außerdem erlitt er leichte Verletzungen im Bereich des Unterarms. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.