Stromschlag: Junger Arbeiter erlitt Verbrennungen

Dramatischer Vorfall am Freitagabend im Wiener Bezirk Margareten: Ein junger Arbeiter, der sich auf einer Hubarbeitsbühne befand, erlitt einen Stromschlag und wurde schwer verletzt.
Der 21-Jährige wollte am Abend gegen 19 Uhr am Margaretengürtel in einem Arbeitskorb der Bühne eine Messung mit einem Zollstock durchführen. Dabei erlitt der junge Mann einen Stromschlag, stürzte aus dem Korb und landete auf dem oberen Bereich der Arbeitsbühne. Dort blieb er mit schweren Verbrennungen an Oberkörper und Gesicht liegen.
Die Berufsfeuerwehr barg den jungen Mann mit einer Rettungswanne und übergab ihn der Berufsrettung, die ihn erstversorgte und im Anschluss ins Krankenhaus brachte.
Auch 23-Jähriger verletzt
Am Gleiskörper wurde ein 23-Jähriger gefunden, der ebenfalls verletzt war. Er gab an, dass er den Vorfall beobachtet habe und durch den Lichtblitz nur mehr verschwommen sehe. Außerdem erlitt er leichte Verletzungen im Bereich des Unterarms. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
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