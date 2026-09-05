„Mama, Papa, mir ist heute soooooo langweilig“

Die Ferien sind noch lange nicht vorbei und vielen Kindern ist langweilig. Wie kann man als Elternteil darauf reagieren? Macht Nichtstun auch kreativ? Elterncoach Elisabeth Witzani und Psychologe Thomas Götz geben darauf Antworten.
„Krone“: Wie begleitet man Kinder, wenn ihnen langweilig ist?
Elisabeth Witzani: Als Eltern können wir Verständnis dafür zeigen, dass Langeweile unangenehm ist, sollten aber nicht gleich Vorschläge machen oder Aktivitäten planen. Kinder kommen selbst aus der Langeweile heraus, wenn man ihnen den Raum dafür lässt. Es ist nicht die Aufgabe von Eltern, Kinder permanent zu bespaßen.
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