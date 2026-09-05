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„Mama, Papa, mir ist heute soooooo langweilig“

Leben
05.09.2026 12:52
Langeweile kann auch gut sein – es fördert Frustrationstoleranz und Resilienz.
Langeweile kann auch gut sein – es fördert Frustrationstoleranz und Resilienz.(Bild: Ivanov Aleksey y)
Porträt von Katharina Pirker
Von Katharina Pirker

Die Ferien sind noch lange nicht vorbei und vielen Kindern ist langweilig. Wie kann man als Elternteil darauf reagieren? Macht Nichtstun auch kreativ? Elterncoach Elisabeth Witzani und Psychologe Thomas Götz geben darauf Antworten.

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„Krone“: Wie begleitet man Kinder, wenn ihnen langweilig ist?
Elisabeth Witzani: Als Eltern können wir Verständnis dafür zeigen, dass Langeweile unangenehm ist, sollten aber nicht gleich Vorschläge machen oder Aktivitäten planen. Kinder kommen selbst aus der Langeweile heraus, wenn man ihnen den Raum dafür lässt. Es ist nicht die Aufgabe von Eltern, Kinder permanent zu bespaßen.

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