„Mama, Papa, mir ist heute soooooo langweilig“

„Krone“: Wie begleitet man Kinder, wenn ihnen langweilig ist?

Elisabeth Witzani: Als Eltern können wir Verständnis dafür zeigen, dass Langeweile unangenehm ist, sollten aber nicht gleich Vorschläge machen oder Aktivitäten planen. Kinder kommen selbst aus der Langeweile heraus, wenn man ihnen den Raum dafür lässt. Es ist nicht die Aufgabe von Eltern, Kinder permanent zu bespaßen.