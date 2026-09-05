Schauspiel-Legende Michael Mendl verstorben

Spät vom Theater zum Film

Später studierte Mendl kurz in Wien – dort stand er später auch auf der Bühne, etwa 2013 in einer Inszenierung von Thomas Bernhards „Vor dem Ruhestand“ am Theater in der Josefstadt -, ging dann an die Folkwangschule in Essen und stand ein Vierteljahrhundert auf Theaterbühnen. Erst mit 49 Jahren kam er zum Film. Da habe er wahnsinnig Glück gehabt, sagte er mal. Sein Filmdebüt legte er in „Lange Schatten“ 1992 hin. Seinen Durchbruch im Fernsehen hatte er drei Jahre zuvor als Koslowski in der Krimireihe „Tatort“.