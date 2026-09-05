Nach Pleite nimmt Projekt jetzt wieder Fahrt auf

Zwei neue Investoren gefunden

Für das Bauvorhaben in St. Florian hat sich das Blatt jetzt allerdings gewendet. Ein deutscher Investor ist eingestiegen und hat gemeinsam mit der Unternehmensgruppe Holzhaider das Projekt übernommen. „Geplant sind 17 Wohnungen und zwei Büroflächen. Eine davon ist verkauft, auch ein Zahnarzt gilt als fixer Nutzer. Zudem sind Räumlichkeiten für eine Tagesstätte des Roten Kreuzes vorgesehen. Erste Fertigstellungen sollen im Juni 2027 erfolgen“, so Wolfgang Holzhaider.