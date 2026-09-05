Rad-Dominator Tadej Pogacar verlängert bei UAE

Tadej Pogacar wird weitere sechs Jahre für den Rad-Rennstall UAE an den Start geben. Das gab das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Samstag bekannt.
„Von Anfang an hat sich dieses Team für mich wie ein Zuhause angefühlt. Wir sind im Laufe der Jahre zusammen gewachsen und haben unglaubliche Momente geteilt, daher freue ich mich sehr, meinen Vertrag bis 2032 zu verlängern. Es gibt noch vieles, das ich in diesem Sport erreichen möchte, und ich glaube, dass dies der richtige Ort dafür ist. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das das Team in mich gesetzt hat, und aufgeregt darüber, was wir gemeinsam weiter aufbauen können“, wird der fünffache Tour-de-France-Gesamtsieger – seit 2019 bei UAE unter Vertrag - in einer Aussendung seines Teams zitiert.
Nach seinem Erfolg bei der Frankreich-Rundfahrt war der Slovene zuletzt auch bei der Vuelta a Espana an den Start gegangen, stürzte auf der achten Etappe allerdings im Roten Trikot und musste aus der Grand Tour aussteigen. Seine Saison hat der 27-Jährige für beendet erklärt.
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