Rad-Dominator Tadej Pogacar verlängert bei UAE

„Von Anfang an hat sich dieses Team für mich wie ein Zuhause angefühlt. Wir sind im Laufe der Jahre zusammen gewachsen und haben unglaubliche Momente geteilt, daher freue ich mich sehr, meinen Vertrag bis 2032 zu verlängern. Es gibt noch vieles, das ich in diesem Sport erreichen möchte, und ich glaube, dass dies der richtige Ort dafür ist. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das das Team in mich gesetzt hat, und aufgeregt darüber, was wir gemeinsam weiter aufbauen können“, wird der fünffache Tour-de-France-Gesamtsieger – seit 2019 bei UAE unter Vertrag - in einer Aussendung seines Teams zitiert.