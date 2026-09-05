Staat könnte 67 Milliarden als Klimahebel nutzen

Die Kaufkraft des Staates könnte künftig darüber entscheiden, ob umweltfreundliche Produkte, klimaverträgliche Bauprojekte und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft stärker zum Zug kommen, so die Umweltschutzorganisation.

Und die Bevölkerung sieht das offenbar ähnlich: Neun von zehn Österreichern halten eine möglichst geringe Umweltbelastung bei öffentlichen Aufträgen für wichtig. 77 Prozent wollen, dass ökologische Kriterien bei öffentlichen Vergaben verpflichtend geprüft und berücksichtigt werden.