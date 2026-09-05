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Staat könnte 67 Milliarden als Klimahebel nutzen

Innenpolitik
05.09.2026 14:28
In Schulen und Kindergärten soll es nur mehr biologisches Essen geben
In Schulen und Kindergärten soll es nur mehr biologisches Essen geben(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petja Mladenova
Von Mark Perry und Petja Mladenova

Österreichs öffentliche Hand gibt jedes Jahr unglaubliche 67 Milliarden Euro für Waren, Dienstleistungen und Bauprojekte aus. GLOBAL 2000 sieht darin eine gewaltige Chance für den Klimaschutz. Dafür müssten alle öffentlichen Investitionen an Klima- und Umweltschutzkriterien gebunden werden.

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„Gerade jetzt, wo die Treibhausgasemissionen wieder steigen und der Hitzesommer bereits über 600 Menschen das Leben gekostet haben soll, müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden“, sagt Aktivist Johannes Wahlmüller.

Seine Ökorechnung: Vom Dienstwagen über das Krankenhaus bis zum Mittagessen im Kindergarten, alle Waren und Dienstleistungen müssten zu einem Turbo für Klima- und Umweltschutz werden und zu verbindlichen Kriterien bei allen Investitionen erklärt werden.

Der Staat soll nur mehr klimafreundlich bauen
Der Staat soll nur mehr klimafreundlich bauen(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Die Kaufkraft des Staates könnte künftig darüber entscheiden, ob umweltfreundliche Produkte, klimaverträgliche Bauprojekte und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft stärker zum Zug kommen, so die Umweltschutzorganisation.
Und die Bevölkerung sieht das offenbar ähnlich: Neun von zehn Österreichern halten eine möglichst geringe Umweltbelastung bei öffentlichen Aufträgen für wichtig. 77 Prozent wollen, dass ökologische Kriterien bei öffentlichen Vergaben verpflichtend geprüft und berücksichtigt werden.

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