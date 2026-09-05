Mangold: Stocker trauert um „eine der Größten“

Ingrid Korosec, Seniorenbundpräsidentin (ÖVP): „Erni Mangold hat mich besonders beeindruckt, weil sie nie bereit war, sich auf ihr Alter reduzieren zu lassen. Sie hat gearbeitet, gelehrt, gespielt und sich eingemischt – und das über Jahrzehnte hinweg. Noch mit 90 Jahren stand sie auf der Bühne. Ihr beruflicher Weg zeigt eindrucksvoll, wie viel Erfahrung, Können und Kreativität gerade im Alter in unserer Gesellschaft vorhanden sind.“