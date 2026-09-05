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Mangold: Stocker trauert um „eine der Größten“

Adabei Österreich
05.09.2026 13:09
Bundeskanzler Stocker: Erni Mangold war „eine der größten Persönlichkeiten der österreichischen ...
Bundeskanzler Stocker: Erni Mangold war „eine der größten Persönlichkeiten der österreichischen Kulturgeschichte“(Bild: Krone-Collage/APA/HANS KLAUS TECHT, Imre Antal)
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Von krone.at

Der Tod von Erni Mangold im Alter von 99 Jahren hat am Samstag zu zahlreichen Reaktionen und Würdigungen aus Politik und Kultur geführt. Im Folgenden eine Auswahl.

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Christian Stocker, Bundeskanzler (ÖVP) schrieb auf x: „Mit Erni Mangold verlieren wir eine der größten Persönlichkeiten der österreichischen Kulturgeschichte. Sie hat die Seele des österreichischen Films verkörpert und dem heimischen Schauspiel eine neue Dimension gegeben. Ihre Wahrhaftigkeit, ihr Witz und ihre Unbeugsamkeit werden uns in guter Erinnerung bleiben.“

Andreas Babler, Vizekanzler und Kulturminister (SPÖ) verlautet: „Über Jahrzehnte prägte sie Bühne, Film und Fernsehen mit ihrer unverwechselbaren Präsenz. Sie wird uns als eine außergewöhnliche Künstlerin in Erinnerung bleiben, die stets ihren eigenen Weg ging. (...) Eine große Schauspielerin, eine eigenwillige Persönlichkeit, eine unverwechselbare Künstlerin – Danke, Erni Mangold, für so viele starke, berührende und unvergessliche Momente.“

Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister (SPÖ) erklärte in einer Aussendung: „Mit Erni Mangold verliert Wien und Österreich eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit – eine Künstlerin von außergewöhnlicher Präsenz, Intensität und Haltung. Ihr Wirken auf Bühne, Film und Fernsehen hat Generationen berührt und geprägt. Darüber hinaus war sie eine unbeugsame Stimme der Gerechtigkeit. Wien wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren.“

„Direkt, humorvoll, lebenslustig“
Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau NÖ (ÖVP) trauerte: „Erni Mangold war eine ganz besondere Künstlerin und vor allem eine ganz besondere Persönlichkeit. Sie war direkt, humorvoll und lebensklug – eine starke Frau mit Haltung, Ecken und Kanten, die gesagt hat, was sie sich denkt, und sich dabei nie verbogen hat. Genau dafür wurde sie von so vielen Menschen geschätzt und bewundert.“

Veronica Kaup-Hasler, Wiener Kulturstadträtin (SPÖ): „Mit ihrer Klarheit, ihrem Humor und ihrer unverwechselbaren Energie begeisterte sie Publikum und Kolleg*innen gleichermaßen. Auch als Lehrende hat sie wichtige Impulse weitergegeben und mehrere Generationen von Schauspieler*innen inspiriert. Wien verliert mit ihr eine große Persönlichkeit der darstellenden Kunst.“

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Ingrid Korosec, Seniorenbundpräsidentin (ÖVP): „Erni Mangold hat mich besonders beeindruckt, weil sie nie bereit war, sich auf ihr Alter reduzieren zu lassen. Sie hat gearbeitet, gelehrt, gespielt und sich eingemischt – und das über Jahrzehnte hinweg. Noch mit 90 Jahren stand sie auf der Bühne. Ihr beruflicher Weg zeigt eindrucksvoll, wie viel Erfahrung, Können und Kreativität gerade im Alter in unserer Gesellschaft vorhanden sind.“

Theater in der Josefstadt: „Erni Mangold stand für schauspielerische Kraft, Humor, Unabhängigkeit und eine unverwechselbare Persönlichkeit. Ihre Rollen, ihre Haltung und ihre besondere Präsenz werden in Erinnerung bleiben.“

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