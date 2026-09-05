Geheilter Odermatt reist zum Chile-Camp nach

Ski-Star Marco Odermatt hat seine „kleine Muskelverletzung“ so rasant wie seine Abfahrten hinter sich gebracht und reist nun ins Schweizer Team-Camp nach Chile nach.
Der 28-Jährige hatte sich die Blessur Ende August zugezogen, die Abreise der Eidgenossen nach Südamerika erfolgte am Montag.
Die schnelle Heilung hat laut „Blick“ ein Physiotherapeut hinbekommen. Odermatt sprach von einem „Top-Job“. Er müsse aber in den ersten Tagen in Chile „ein bisschen Piano zu Werke gehen“.
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