Deutsche Teilung 2.O: So erobert die AfD den Osten

Historischer Wahlsonntag: In Sachsen-Anhalt könnte der erste Dominostein zu einer neuen „Teilung“ der Bundesrepublik fallen. Europa droht ein unregierbares Deutschland wegen der Folgen der Migrationswelle von 2015.
„Hallo, ich bin der Ulli!“ Ulrich Siegmund (35), AfD-Spitzenkandidat und Ministerpräsidentschaftsanwärter im Bundesland Sachsen-Anhalt, tuckert auf einem parteiblauen Moped der Marke Simson-Schwalbe, dem Kult-Roller der DDR-Jugend, zur Wahlkundgebung. Es empfangen ihn „Ulli, Ulli!“-Sprechchöre. Da kommt ihr Befreier vom Wessi-Joch, und die Wutbürger sind bereit, ihre eigene, nur mäßig entwickelte staatsbürgerliche Eigenverantwortung an einen Führer abzugeben. Er wird gefeiert wie ein Popstar.
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