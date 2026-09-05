Deutsche Teilung 2.O: So erobert die AfD den Osten

„Hallo, ich bin der Ulli!“ Ulrich Siegmund (35), AfD-Spitzenkandidat und Ministerpräsidentschaftsanwärter im Bundesland Sachsen-Anhalt, tuckert auf einem parteiblauen Moped der Marke Simson-Schwalbe, dem Kult-Roller der DDR-Jugend, zur Wahlkundgebung. Es empfangen ihn „Ulli, Ulli!“-Sprechchöre. Da kommt ihr Befreier vom Wessi-Joch, und die Wutbürger sind bereit, ihre eigene, nur mäßig entwickelte staatsbürgerliche Eigenverantwortung an einen Führer abzugeben. Er wird gefeiert wie ein Popstar.