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So sieht die neue Weltkarte aus: USA geschrumpft!

Ausland
05.09.2026 14:31
Die UNO hat für eine neue Weltkarte gestimmt, auf der die USA deutlich kleiner dargestellt ...
Die UNO hat für eine neue Weltkarte gestimmt, auf der die USA deutlich kleiner dargestellt werden, Afrika dafür größer.(Bild: Krone-Collage/APA/Handout / Equal Earth / AFP)
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Von krone.at

USA kleiner, Afrika größer: Die Weltkarte wird neu gezeichnet! Die vertraute Karte, die wir seit Jahrzehnten kennen, täuscht bei den Größenverhältnissen gewaltig. Vor allem Afrika wird darauf viel kleiner dargestellt, als der Kontinent tatsächlich ist. Nachdem Togo dies angeprangert hat, haben die Vereinten Nationen nun für eine realistischere Darstellung gestimmt.  

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Die UN-Vollversammlung hat eine Reform für die Verwendung neuer Weltkarten mit realistischeren Größenverhältnissen beschlossen. Eine entsprechende Resolution wurde bei der Abstimmung am Freitag von 164 Mitgliedstaaten unterstützt, die USA stimmten dagegen und sechs Staaten enthielten sich. 

Togo setzt sich durch
Die von Togo und der Afrikanischen Union eingebrachte Resolution ruft internationale Organisationen und Staaten auf, künftig kartografische Darstellungen vom Typ „Equal Earth“ zu nutzen.

Diese Weltkarte bildet die tatsächlichen Ausmaße der Kontinente besser ab, wobei insbesondere Afrika vergrößert und die USA verkleinert werden. Diese Darstellung soll die sogenannte Mercator-Weltkarte ablösen, die auf den 1512 in Flandern geborenen Kartografen Gerardus Mercator zurückgeht. Diese war für die Seefahrt konzipiert und vergrößert die Gebiete in den hohen Breitengraden künstlich.

So sieht die neue Weltkarte nach der „Equal Earth“-Projektion aus: Afrika wird deutlich größer ...
So sieht die neue Weltkarte nach der „Equal Earth“-Projektion aus: Afrika wird deutlich größer dargestellt, während Nordamerika und Europa kleiner erscheinen. Die UN-Vollversammlung stimmte mit großer Mehrheit für die neue Darstellung.(Bild: APA/Handout / Equal Earth / AFP)

„Verzerrtes Bild der Welt“‘
Karten prägen unser Verständnis der Welt“, erklärte der togolesische Außenminister Robert Dussey während der Debatte in der UN-Vollversammlung. Sie seien aber niemals neutral. Es bestehe die Gefahr, dass sie „ein verzerrtes Bild unseres Planeten vermitteln und falsche Vorstellungen verfestigen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden“.

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Die „Equal Earth“-Karte war 2018 von einer Gruppe von Geografen erstellt worden, um sich bei der Darstellung der Kontinente auf Karten möglichst genau an die tatsächlichen Größenverhältnisse zu halten. Dadurch werden Afrika, Lateinamerika, Südasien und Ozeanien viel größer dargestellt als auf den bisher üblichen Weltkarten.

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