Flut in Nepal: Überlebende nach 10 Tagen gerettet

„Nicht jeder hat es geschafft“

Er ist bereits der dritte Arbeiter, der aus dem im Bau befindlichen Kraftwerks gerettet wird. Am Freitag waren zwei in einem Tunnel verschüttete Männer geborgen worden. Einer der beiden Arbeiter vermutete gegenüber der Zeitung „The Kathmandu Post“, dass tiefer in den Stollennetzen noch weitere Menschen eingeschlossen sein könnten. „Das könnte sein, nicht jeder hat es geschafft, sich zu retten. Der Tunnel ist sehr lang.“