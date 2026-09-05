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Am 23. September

Austria startet gegen Chelsea in Champions League

Champions League
05.09.2026 14:08
Die Wiener Austria trifft am 23. September auf Chelsea.
Die Wiener Austria trifft am 23. September auf Chelsea.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Frauen-Fußballmeister Austria Wien bestreitet sein allererstes Match in der Ligaphase der Champions League am 23. September in London gegen Chelsea. Der am Samstag veröffentlichte Spielplan bringt weitere Auswärtsspiele am 11. November bei Benfica Lissabon und am 16. Dezember bei Manchester City. Die Heimpremiere erfolgt am 1. Oktober gegen Inter Mailand. Ebenso vor heimischem Publikum wird am 29. Oktober Juventus Turin und am 19. November Bayern München empfangen.

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Nach der Ligaphase bestreiten die Vereine der 18er-Liga auf den Plätzen fünf bis zwölf am 3./4. bzw. 10./11. Februar vier Duelle um Plätze im Viertelfinale, in dem die Top vier der Ligaphase fix stehen. Um das Semifinale geht es am 23./24. und 31. März/1. April, um das Endspiel am 1/2. und 8./9. Mai – jeweils in Hin- und Rückspielen. Der Titel wird am 28., 29. oder 30. Mai im Stadion Narodowy in Warschau vergeben.

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