Austria startet gegen Chelsea in Champions League

Nach der Ligaphase bestreiten die Vereine der 18er-Liga auf den Plätzen fünf bis zwölf am 3./4. bzw. 10./11. Februar vier Duelle um Plätze im Viertelfinale, in dem die Top vier der Ligaphase fix stehen. Um das Semifinale geht es am 23./24. und 31. März/1. April, um das Endspiel am 1/2. und 8./9. Mai – jeweils in Hin- und Rückspielen. Der Titel wird am 28., 29. oder 30. Mai im Stadion Narodowy in Warschau vergeben.