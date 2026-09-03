Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital

Wie es zum Verdacht der FPÖ überhaupt kam? Ausgangspunkt waren demnach Aussagen von Klinikmitarbeitern, wonach der Vater des SPÖ-Chefs im Sommer „auffallend rasch“ operiert worden sein soll.

Auch SPÖ dementiert wütend

Bereits zuvor dementierte die SPÖ wütend (ohne auf den Vorwurf einzugehen) und nennt den Eingriff in die Privatsphäre „beispiellose politische Unkultur“.