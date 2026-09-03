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Huawei Watch GT 7 Pro: Viel Update, wenig Upgrade

Digital
03.09.2026 14:55
Huaweis Watch GT 7 Pro bietet vor allem Neuerung im Bereich der Software.
Huaweis Watch GT 7 Pro bietet vor allem Neuerung im Bereich der Software.(Bild: Krone KREATIV/Huawei)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Ski fahren im Hochsommer? Schwer möglich. Eine der wichtigsten Neuerungen der Huawei Watch GT 7 Pro bleibt daher – ebenso wie eine weitere – ungetestet. Doch die Smartwatch hat noch mehr zu bieten – wenn auch nicht unbedingt dort, wo man es sich wünschen würde.

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