Nächster Umfrage-Schock für CDU in Sachsen-Anhalt

CDU muss mit der Linken kooperieren, um AfD zu verhindern

Eine potenzielle Anti-AfD-Koalition aus Linken (12 Prozent), SPD (7 Prozent) und CDU würde mit insgesamt 46 Prozent mehr Sitze im Parlament haben als Siegmund. Die CDU müsste dafür, ähnlich wie in Thüringen, irgendeine Form der Zusammenarbeit mit der Linken eingehen - eine Koalition schließt sie aufgrund eines Parteitagsbeschlusses jedoch eigentlich aus. Ein weiterer Spannungsfaktor ist der Blick auf die anderen kleinen Parteien: Das BSW (4 Prozent) und die FDP (3 Prozent) wären derzeit nicht im Landtag vertreten.