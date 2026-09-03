Neuer Virus befällt auch Kühe in Vorarlberg

Schon wieder ein neuer Virus? Ja – allerdings befällt er bevorzugt Kühe. Für den Menschen soll das Shamonda-Virus, das ursprünglich in Afrika beheimatet ist, nicht gefährlich sein.
Fieber, wässriger Durchfall, teils deutlicher Milchleistungsrückgang, Atemwegsprobleme, keine Lust zu fressen und Festliegen – das sind die Symptome, die Kühe zeigen, sind sie vom Shamonda-Virus befallen. Eine eigene Impfung oder Therapie gibt es nicht, die Tiere müssen symptomatisch behandelt werden. Das Virus wurde in Österreich zum ersten Mal Mitte August festgestellt. Betroffen sind neben Vorarlberg auch noch Salzburg, Oberösterreich, Tirol und die Steiermark.
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